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مصر

فضيحة جديدة لمعتز مطر.. تحرش بأحد شباب قناة الشرق وهدده بالفصل

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:15 م
معتز مطر
معتز مطر
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تتواصل فضائح الإعلامي الإخواني الهارب معتز مطر، فبعد ظهور واقعة النصب على 5 شباب سوريين يعملون في قسم السوشيال ميديا بقناة الشرق المملوكة للإخواني الهارب أيمن نور، في مبلغ 75 ألف دولار بحجة استثمارها في تجارة الحشيش مقابل منحهم زيادة 30% بعد 6 شهور، ظهرت واقعة غير إخلاقية جديدة.
وتداولت صفحات منسوبة لجماعة الإخوان الإرهابية ومؤيدها واقعة تحرش الإعلامي بأحد الشباب في القناة.
الواقعة كما تداولها الرواد تقول إن الإعلامي طلب من أحد الشباب في القناة الاجتماع به في أحد المطاعم، وتصور الشاب حينها أن اللقاء بشأن أمور في العمل، إلا أنه فوجئ بالإعلامي يطلب منه «حاجات مش كويسة» على حد تعبير المنشور.
وأكد ناشر الواقعة أن الإعلامي هدد الشاب عندما علم أنه قرر أن يفضحه، فقرر الشاب ترك القناة.
ليست هذه فضيحة التحرش الأولى، فقد كشفت وثيقة سرية تفاصيل واقعة تحرش الإعلامي الإخواني معتز مطر بأحد العاملين بقناة «مودرن حرية».
وجاء في الوثيقة أن أحمد محمد يوسف، عامل في القناة المذكورة أفاد في محضر حمل رقم 317 بتاريخ 9/3/2012، بقسم أول 6 أكتوبر، بتعرضه للتحرش الجنسي من الإعلامي المذكور وإمساكه بمناطق حساسة في جسده داخل الحمام الملحق بمبنى القناة.
وأثبتت الوثيقة أنه بالرجوع إلى إدارة الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي أفادت بتكرار وقائع الشكوى من ممارسات مماثلة للمذكور بحق العاملين في القناة وبعض عناصر الخدمات المعاونة الملحقين بالمدينة وأنهم خاطبوا مدير القناة أيمن سالم ورجل الأعمال المالك لها حينها في هذا الشأن وتعهدوا بعدم تكرار تلك الوقائع والالتزام بالتنبيه على المذكور في هذا الشأن.

وأكدت الوثيقة أن قسم أول 6 أكتوبر فتح تحقيقًا في المحضر المشار إليه واستمع إلى أقوال الشاكي وشهود العيان الذين حددهم، وأفاد بعضهم بضبط المذكور (معتز علوي مطر) في أوضاع مخلة داخل دورة المياه الملحقة بالقناة بصحبة مصطفى بسيوني من الإدارة الفنية في القناة ورفض المشكو في حقه المثول للتحقيق طواعية فأصدرت قرار ضبط وإحضار رقم 216 /هـ وبتاريخ 28/2/2012.

وقال القسم: «وردنا خطاب من إدارة التفتيش بمديرية أمن الجيزة من قبل تحريك قوة من القسم لضبط وإحضار المذكور ومرفق بكتابتنا صورة طبق الأصل من محضر الشاكي المشار إليه وأقوال الشهود وما أثبته أمن مدينة الإنتاج الإعلامي في ضوء الوقائع الشبيهة».

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