"مجلس إدارة الشارع".. مبادرة شبابية للحفاظ على نظافة الشوارع (صور)

تواصل وزارة التنمية المحلية، دعم المبادرات الشبابية التي تستهدف الحفاظ على التراث، وتزيين الشوارع، من خلال حملات التجميل والتزيين المختلفة.



وتولت الوزارة، متابعة أعمال فكرة مجلس إدارة الشارع، التي بدأ تطبيقها على عدد من المحافظات، والتي تستهدف النظافة، والتجميل والتنسيق، بالتعاون مع الأهالي، باعتبارهم مسئولين مسئولية تامة عن هذا الشوارع، وهي سياسة جديدة تنتهجتها وزارة التنمية المحلية، تهدف إلى تطوير شكل مصر والحفاظ على التراث المصري، ضمن مبادرة "لازم تنضف"، "هنجملها"، وغيرها من المسميات التي تستهدف الحفاظ على التراث المصري.



تتضمن المبادرات، آليات تزيين الشوارع، والرسم على الحوائط، بصور تعبر عن التراث المصري، وعراقة تاريخ مصر، بالإضافة إلى التخلص من القمامة، عن طريق مجلس إدارة الشارع، الذي يتم تكوينه بمعرفة الأهالي، والذي يستهدف التخلص من القمامة، وتزيين الشوارع.



يتكون مجلس إدارة الشارع، من كل أهل المنطقة، حيث يقوم عدد من الشباب، بتكوين مجلس إدارة لشارع معين داخل إحدى القرى، على أن يكون لكل بيت في الشارع عضو يعمل ضمن مجلس الإدارة، ويتولى المجلس، عملية المشاركة في حملات النظافة والتشجير، والرسومات على الحوائط، بجانب الاستثمار في المخلفات الصلبة وبيعها، واستثمار أموالها لأهل الشارع في بعض الخدمات العامة.



وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تدعم كافة المبادرات التي تعمل على تغيير شكل مصر للأفضل، لافتا إلى أن الدولة جادة في إحداث التنمية.



وأضاف قاسم لـ"الدستور" أن مصر بها عقليات كبيرة من الشباب الواعي، إذ يمتلك القدرة على الإسهام في عملية التنمية، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تنموية مختلفة.



وأشاد ببعض الأعمال التي نفذها الشباب، ضمن مبادرات التجميل، قائلا: "شباب مصر الجميل عندما نحول الأفكار إلى برامج عمل تتحقق من خلال التوعية المجتمعية، مستهدفا أن نصل إلى تنفيذ ٣٧ مجلس إدارة الشارع فى عدد ١٩ حى فى ١٢ محافظة.