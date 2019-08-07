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محافظات

رفع حالة الطوارئ بأسوان استعدادًا للعيد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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رفع محافظ أسوان حالة الطوارئ بمختلف الإدارات والمديريات والمواقع الخدمية، استعدادًا لعيد الأضحي المبارك.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة للمتابعة المستمرة، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين خلال أيام العيد، مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بالمرافق الخدمية على طوال الـ 24 ساعة لتلقى أى بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أى حالات طارئة.
وكلف المحافظ مسئولي الأوقاف بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المختصة لتجهيز أماكن الصلاة فى الساحات العامة والبالغ عددها 95 ساحة بمختلف المدن والمراكز، فضلًا عن ألف و978 مسجدًا لأداء صلاة العيد وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.

وشدد على ضرورة رفع حالة الطوارئ داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة، مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها وذلك لاستقبال جميع الحالات المرضية الطارئة والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع.

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