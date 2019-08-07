لويز يضغط على تشيلسي للرحيل إلى أرسنال

يضغط النجم البرازيلي ديفيد لويز على إدارة نادي تشيلسي من أجل الرحيل إلى نادي أرسنال في سوق الانتقالات الحالية في مفاجأة مدوية للنادي اللندني.



وحسب تقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة فإن نادي أرسنال تفاوض مع ديفيد لويز من أجل ضمه ليحل بديلًا للوران كوسيلني قائد المدفعجية الذي رحل إلى نادي بوردو الفرنسي.