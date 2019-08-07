سانتوس البرازيلي ينافس النصر السعودي على ضم ريبيري

دخل نادي سانتوس البرازيلي، في مفاوضات جادة مع النجم الفرنسي المخضرم، فرانك ريبيري، اللاعب السابق بصفوف بايرن ميونخ الألمانى.



وفقا لموقع “atribuna” البرازيلي، فإن إدارة سانتوس تقدت بعرض رسمي، للاعب الفرنسي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



ويعد ريبيري البالغ 36 عامًا، هدفا لنادي النصر، الذى حاول جلبه إلى الدوري السعودي للمحترفين، خاصة انه ينوي التفريط في المهاجم النيجيري أحمد موسى، علمًا أن الأمير خالد بن فهد، عضو شرف أصفر العاصمة، وعد جماهير فارس نجد، بجلب نجم من طراز خاص صاحب مهارات وسرعات كبيرة، خاصة بعدما انتهى عقده مع العملاق البافاري.



تجدر الإشارة، إن صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، قد اعلنت في وقت سابق، أن ريبيري، قرر استكمال مسيرته في الشرق الأوسط، حيث وافق على عرض العالمي، وسيقوم بالتوقيع معه لمدة موسمين.