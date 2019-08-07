زاها يطلب الرحيل.. وإيفرتون الأقرب للتوقيع مع اللاعب

كشفت تقارير صحفية ان النجم الدولي الإيفواري، ويلفريد زاها طلب الرحيل عن صفوف فريقه الحالي كريستال بالاس بعد الكثير من المفاوضات من أجل خروجه في سوق الانتقالات الجارية.



ويرغب ناديا، أرسنال وإيفرتون في ضم الجناح والمهاجم الإيفواري القوي والسريع وأحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في المواسم الماضية ويعتبر السبب الرئيسي في بقاء فريقه في البريميرلييج.



وحسب شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية الشهيرة فإن نادي إيفرتون هو الأقرب لضم زاها في الفترة الحالية بسبب تقديمه أفضل عرض ممكن بين الناديين.



وقد قدم التوفيز عرضًا ضخمًا وهو 70 مليون جنيه إسترليني مع إعارة 2 من لاعبيه إلى كريستال بالاس ولكن النادي اللندني رفض هذا العرض وطالب بتقديم 80 مليون باوند.



وكان نادي آرسنال قد انسحب من سباق التعاقد مع زاها في الإسبوع الماضي بسبب رغبة فريقه في الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني مع لاعب على سبيل الإعارة ليتجه إلى نيكولاس بيبي وينهي معه التعاقد بقيمة 72 مليون باوند.