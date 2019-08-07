الحارس تراب يعود إلى اينتراخت فرانكفورت بعقد دائم

أعلن اينتراخت فرانكفورت المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عودة حارسه السابق كيفن تراب إلى النادي عقب تحويل استعارته من باريس سان جيرمان إلى تعاقد دائم ينتهي في 2024.



وخاض تراب 45 مباراة في كل المسابقات مع اينتراخت الموسم الماضي على سبيل الإعارة من بطل الدوري الفرنسي.



وسبق له اللعب للنادي الألماني بين عامي 2012 و2015.

وقال تراب في بيان عبر موقع النادي الألماني على الإنترنت: "فترتي في باريس كانت رائعة وناجحة وتجربة جيدة. الآن عدت بشكل نهائي إلى بيتي مرة أخرى وأريد تحقيق الكثير مع اينتراخت".

وشارك الحارس البالغ عمره 29 عامًا في ثلاث مباريات مع منتخب ألمانيا.

وأنهى اينتراخت الدوري الألماني الموسم الماضي في المركز السابع، ويشارك في الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي.