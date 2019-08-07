الأربعاء 07 أغسطس 2019 الموافق 06 ذو الحجة 1440
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سوق الجمال فى برقاش
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:54 م
تصوير: احمد حسن
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