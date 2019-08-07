آرسنال يرفض ضم أليكس إيوبي

رفض نادي آرسنال الإنجليزي عرضًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من إيفرتون، لضم المهاجم النيجيري أليكس إيوبي.



وذكرت صحيفة "مترو" الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن إيفرتون يرغب في الأساس في التعاقد مع المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها، لكن ناديه كريستال بالاس يطلب 100 مليون إسترليني، لذلك لجأ لمحاولة ضم إيوبي البالغ من العمر 23 عامًا، إلا أن إدارة النادي اللندني أكدت أن التنازل عن خدمات الدولي النيجيري لن يكون بأقل من 40 مليون استرليني.



وأفادت تقارير إخبارية إنجليزية، بأن إيفرتون قدم عرضًا أيضًا لمانشستر يونايتد لضم المدافع كريس سمولينج، لكن الأخير لم يقبل كذلك بالتفريط في مدافعه الذي لعب 323 مباراة مع اليونايتد، وفاز بثلاثة ألقاب بريميرليج.