وزير الخارجية اللبنانى يدين التفجير الإرهابى أمام معهد الأورام

أعرب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، عن إدانته الشديدة لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام فى القاهرة، وأدى إلى سقوط العديد من المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح، مؤكدًا وقوف لبنان إلى جانب مصر صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب.



وقال الوزير باسيل في برقية بعث بها إلى وزير الخارجية سامح شكرى: "تلقيت ببالغ الأسف الأنباء المفجعة عن التفجير الإرهابي الذي استهدف معهد الأورام في القاهرة، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الأبرياء والمصابين".



وأضاف: "أود أن أعرب لكم عن الإدانة الشديدة لهذا العمل الإجرامي، ووقوفنا إلى جانبكم في صف واحد في مواجهة الإرهاب، وعن تعازيي الحارة لكم وللشعب المصري الشقيق، سائلًا الله أن يتغمد الضحايا الأبرياء بواسع رحمته وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين".