"إيه سي ميلان" يكشف عن صفقته الجديدة

تعاقد نادي "إيه سي ميلان" الإيطالي رسميًا مع المدافع البرازيلي ليو دوارتي قادمًا من فلامينجو لمدة خمسة أعوام، في صفقة قدرت قيمتها بـ11 مليون يورو.



وذكر موقع (فوتبول إيطاليا) اليوم الأربعاء، أن دوارتي شارك في 60 مباراة مع فلامينجو خلال مشواره مع فلامينجو، سجل خلالها هدفين، لكنه لم يشارك مع منتخب السيليساو في أي لقاء دولي.



وسيوفر دوارتي (23 عامًا) خيارًا في الدفاع للمدير الفني السويسري للميلان ماركو جيامباولو، لكي يحل محل الكولومبي كريستيان زاباتا المنتقل إلى جنوى.