هبوط الأسهم والنفط بالأسواق الأمريكية

هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي واستمرار تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بينما هوت أسعار النفط دون حاجز 52 دولاًرا للبرميل، ويظل المعدن الأصفر الملاذ الآمن للمتعاملين، حيث قفزت الأوقية الواحدة 35 دولاًرا.



وتراجع مؤشر "داوجونز" الصناعي بمقدار 509 نقاط بما يعادل 96ر1 في المائة ليصل إلى مستوى 3ر25526 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا بمقدار 47 نقطة، بما نسبته 63ر1% مسجلا 3ر2835 نقطة.



كما خسر مؤشر "ناسداك" لأسهم التكنولوجيا 100 نقطة بنسبة 25ر1 في المائة ليصل إلى مستوى 77ر7739 نقطة.



وفي سوق الطاقة، هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط بمقدار 08ر2 دولار، بما يعادل 88ر3 %، مسجلة 57ر51 دولار للبرميل.



وعلى النقيض، قفزت أسعار العقود الآجلة للذهب بمقدار 35 دولارًا بما نسبته 35ر2%، مسجلة 10ر1519 دولار للأوقية.



وتأثرت أسواق المال العالمية اليوم بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة، التي دعا فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع، ووقف سياسة التشديد النقدي، وذلك عقب إعلان البنوك المركزية في الهند ونيوزيلندا وتايلاند خفض أسعار الفائدة.