إطلاق القمر الصناعى الإسرائيلى "عاموس 17"

تكللت الليلة الماضية بالنجاح عملية إطلاق القمر الصناعي الإسرائيلي "عاموس 17" إلى الفضاء الخارجي.



وحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، تأتي هذه العملية التي قامت بها شركة "سبايس إكس" في قاعدة كاب كانافرال الأمريكية بعد مرور ثلاث سنوات على المحاولة الفاشلة لإطلاق "عاموس 6".



وسيقوم هذا القمر بتوفير خدمات اتصالات، لا سيما الإنترنت لسكان القارة الإفريقية، علمًا بأن لـ7.3% فقط، منهم القدرة على التواصل عبر الشبكة العنكبوتية، في حين تبلغ هذه النسبة في الولايات المتحدة 87%.



وأعرب رئيس الدولة، رؤوفين ريفلي،ن عن افتخاره بنجاح شركتي "حلال" و"سبيس إكس" الإسرائيليتين، شاكرًا الشركتين على ما تقومان به من عطاء من أجل دولة إسرائيل.



ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" أن القمر الصناعي الإسرائيلي "عاموس 17" ينطلق بنجاح من مركز الفضاء كيب كانافرال، فجر اليوم الأربعاء، في مهمة في الفضاء، تستغرق ٢٠ عامًا يقدم خلالها خدمات اتصالات، منها إنترنت للقارة السوداء. واجتاز عاموس مرحلتين بنجاح بعد عملية الإطلاق إثر انفصاله من مكوك "فالكون ٩".



