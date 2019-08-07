تجديد حبس "هيثم محمدين" 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



وأسندت النيابة إلى المتهم "هيثم محمدين"، في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقي تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

