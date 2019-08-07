نورويتش سيتي يبرم خامس صفقاته الصيفية

أبرم فريق نورويتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم صفقته الخامسة، الأربعاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم إبراهيم أمادو لاعب الوسط المدافع في فريق أشبيلية الإسباني لمدة عام على سبيل الإعارة.



وانضم اللاعب الفرنسي 26 عامًا، إلى قائمة صفقات نورويتش في الصيف الحالي، التي تضم باتريك روبيرتس ورالف فاهرمان، المعاران للفريق العائد للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بالإضافة إلى جوسيب درميتش وسام بيارم، اللذين انضما نهائيا لصفوف نورويتش.



وصرح "أمادو" للموقع الإلكتروني الرسمي لنورويتش، بأنه تحد جديد بالنسبة لي وأرغب في اكتشاف المزيد عن الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال "أمادو": "حينما كنت صغيرًا، كان حلمي أن ألعب في الدوري الإنجليزي، لكن كلما نضجت، كان هذا الهدف يزداد".

أضاف لاعب نورويتش الجديد "لقد أتيحت لي هذه الفرصة الآن وقررت أن أغتنمها، سأحاول بذل أقصى الجهد في الدوري الإنجليزي الممتاز".