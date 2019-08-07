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القبلة

شيخ الأزهر الشريف يستقبل وفدًا من دولة الإمارات

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:39 م
جريدة الدستور
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، وفدًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ضم كلًا من: الدكتور علي بن راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية بالإمارات، والدكتور يوسف عبدالله العبيدلي، رئيس مركز جامع الشيخ زايد.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الإمارات باتت رمزًا للسلام، معربًا عن عميق شكره وتقديره للإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعبًا على المشاعر القلبية الصادقة.

من جانبه، أشاد وفد الإمارات بجهود فضيلة الإمام الأكبر، ودوره العالمي في نشر قيم السلام والوسطية، ومواجهة الفكر المتطرف، ومد جسور الحوار والتواصل مع القادة الدينيين حول العالم، مؤكدًا أن جهود الأزهر أسهمت في حماية الشباب من الانخداع بشارات التنظيمات الإرهابية.

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