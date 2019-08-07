مجلس النواب اللبناني يدعو للابتعاد عن مناقشة "حادثة الجبل"

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى انعقاد جلسات للحكومة دون أن يتم خلالها التطرق إلى أحداث العنف الدامي والاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الجبل قبل نحو 5 أسابيع، ما لم يكن هناك ثمة اتفاق مسبق في شأنها، مشيرًا في ذات الوقت إلى وجوب إجراء مصالحة كاملة وشاملة في حادثة الجبل لإنهاء هذه الأزمة.



جاء ذلك خلال "لقاء الأربعاء النيابي" والذي يعقده بري بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.



ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود والتوقف التام، حيث لم تنعقد جلسات مجلس الوزراء منذ ما يزيد على الشهر، خشية تحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية، في ظل احتقان سياسي شديد وخلاف وانقسام كبير حول المسارات القضائية التي يجب أن تُتبع في حادثة الجبل.



وأكد رئيس المجلس النيابي أنه لن يسمح على وجه الإطلاق بحدوث ما يفرق اللبنانيين أو تمزق في البلاد، مشددا على أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والمالي خاصة وأن المؤسسات المالية الدولية تتطلع بقدر من الحذر والقلق إلى الوضع في لبنان، وهو ما يتطلب أن تتحلى القوى السياسية بالحكمة والوعي خاصة وأن لبنان على موعد في 23 أغسطس الجاري مع تقرير دولي في شأن إعادة تقييم تصنيفه المالي والائتماني.



وأشار بري إلى أنه أوقف كافة المبادرات والمساعي التي كان يقودها في سبيل التوصل إلى حلول ومصالحات لحادثة الجبل، في ضوء التوتر والتصعيد الكبير الذي يحدث في الوقت الراهن بين القوى السياسية المعنية، لافتًا إلى أن هذا التصعيد "لا يخدم لبنان ولا يفيده".