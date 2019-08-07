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عالم

مباحثات أردنية - بريطانية حول العلاقات الثنائية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:33 م
جريدة الدستور
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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في لندن، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن الجانبين أكدا - خلال اللقاء - على عمق علاقات الشراكة بين البلدين، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات وإدامة التنسيق والتشاور الثنائي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب العاهل الأردني عن تقدير بلاده للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة البريطانية، وعلى استضافتها هذا العام مؤتمر مبادرة لندن لدعم الاقتصاد الأردني.

وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام.

وحول الأزمة السورية، أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، وبما يحفظ وحدة سوريا أرضًا وشعبًا ويضمن عودة آمنة للاجئين.

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