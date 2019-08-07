بـ 20 ألف دولار.. عقوبة جديدة من "كاف" للزمالك

فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"عقوبات جديدة على الزمالك بـ20 ألف دولار، بسبب عدم التزام النادي بلوائح "كاف" وشروطه.



وأوضح خطاب الاتحاد الإفريقي الذي أرسله إلى الزمالك عبر الاتحاد المصري لكرة القدم أن العقوبة سببها عدم الالتزام بتسليم "كاف" والرعاة التابعين له حصتهم من تذاكر نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة البركان المغربي، والتي تُوج بها الزمالك بركلات الجزاء بعدما انتهت مباراة الذهاب بخسارة الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يفوز في الإياب في برج العرب بالإسكندرية بالنتيجة ذاتها، وأن عدم تسليم الدعوات المخصصة للكاف قد تكرر من قِبل الفريق الأبيض خلال النسخ السابقة من مسابقات "كاف".



وبرر "كاف"في خطابه، مضاعفة العقوبة لكونها ليست المرة الأولى من جانب إدارة الزمالك القيام بهذا الأمر، وطلب الاتحاد الإفريقي عدم تكرار الأمر خلال المباريات القادمة، لتجنب العقوبات الإضافية المحتملة التي قد تفرض مجددًا.

