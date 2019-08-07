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عالم

«التجمع الجزائري» يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية الحالية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:27 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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أطلق حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، اليوم، مبادرة لإخراج الجزائر من الأزمة السياسية الحالية تحت شعار «مبادرة التحول الجمهورية».

وأعلن عزالدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للحزب في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، إن هذه المبادرة السياسية أعدت حرصًا من الحزب على تقديم مساهمته كفاعل سياسي في الساحة الوطنية وإثراء للنقاش الدائر حول الحوار ومستقبل الدولة كوعاء لمؤسسات الدولة في ظل التجاذبات التي تشهدها الجزائر منذ بداية العام.

وأكد أن هذه المبادرة مفتوحة أمام كل القوى والنخب السياسية التي تتقاسم الرؤية والمشروع، وقال إن إطلاق مبادرة سياسية جديدة في هذا الوقت بات واجبًا وطنيًا ضروريًا.

وقال «أمر طبيعي أن نجد أنفسنا مجبرين على مناقشة موضوع التحول الجمهوري الذي يأخذ بيد الدولة من مرحلة الديمقراطية الناشئة الى الجمهورية الحقيقية المأمولة».

وأعرب عن ارتياحه العميق للمبادرات الكثيرة من أجل إخراج البلاد من الأزمة الحالية، وقال «بالرغم من إيجابياتها إلا أننا لا نجد أي حرج في القول إن بعضها يفتقد الوضوح، أو يشوبه التردد، وإن كنا نؤكد احترامنا الكبير للأسماء التي تضمنتها، إلا أننا لحظنا أن بعضها يحمل بوادر الفشل المسبق نتيجة إقصائها لبعض الأطراف وافتقارها إلى آليات ناجحة للتطبيق واتسامها بغموض الرؤية المستقبلية».

ودعا ميهوبي الجميع إلى الحذر من أن استغلال تطلعات الشعب وآماله لتوظيفها في تصفية حسابات تعود إلى مرحلة بداية الانتقال الديمقراطي في التسعينيات.

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