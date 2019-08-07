البحرين تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية قرار السلطات الإسرائيلية بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة المرفوضة تعكس رغبة إسرائيل في ضم أراضي الضفة الغربية، وتمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتعرقل كل الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي منذ قليل، موقف مملكة البحرين الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.