"القومى للطفولة" يُحبط زواج قاصر فى إحدى قرى المنيا

أحبط المجلس القومي للطفولة والأمومة، محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا في إحدى قرى مركز سمالوط بمحافظة المنيا.



وكان المجلس قد تلقى بلاغًا من المجلس القومى للمرأة، يفيد بعزم أهالي طفلة إقامة حفل زواج لابنتهم التي لم يتعد سنها الـ15عامًا بعد عيد الأضحى، وعلى الفور تم تسجيل البلاغ على خط نجدة الطفل (16000).



بدورها، وجهت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بإبلاغ مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق في هذه الواقعة، كما وجهت بإحالة البلاغ إلى لجنة حماية الطفولة بالمحافظة، حيث انتقلت اللجنة الفرعية بمركز سمالوط إلى مكان الطفلة محل البلاغ لاتخاذ اللازم، برفقة قوة من مركز سمالوط، لمرافقة اللجنة إلى مكان الطفلة بحضور شيخ البلد.



وأوضحت العشماوي أنه تم إحضار الطفلة والعم المسئول عنها، ولم يكن هناك أي مظاهر احتفال لعقد قران، ولكن بسؤال الصغيرة والعم، أقرا أن الزواج سيتم بعد عيد الأضحى.



وأشارت إلى أن لجنة حماية الطفولة بالمحافظة، قامت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الزيجة، وقاموا بتوعية الأهل بالأضرار الصحية والنفسية من زواج الطفلة في هذه السن الصغيرة، وبالأبعاد القانونية أيضًا التي ستلاحقهم وما يترتب عليه من ضياع حقوقها.



وأكد أنه تم تحرير محضر بقسم الشرطة وأخذ كل التعهدات والإقرارات اللازمة على ولى الأمر بعدم إتمام هذا الزواج، وبأنه في حالة إتمام هذه الزيجة سوف يعرض نفسه للمسئولية القانونية، وذلك طبقًا للمادة (80) في الدستور والمادة (96) وطبقًا للمادة (31) مكرر من قانون الطفل بعدم جواز عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفلة 18 عاما.



وفي السياق ذاته، أوضحت العشماوي أن قضية زواج الأطفال قضية معقدة ومتشابكة وكارثية لما لها من أبعاد ونتائج سلبية على الفتاة نفسها ولأطفالها فيما بعد، نظرا إلى عدم توثيق الزواج قبل إتمامها سن 18 عاما وما يترتب عليه من عدم تسجيل المواليد.



وأكدت أن المجلس يؤدي دوره الفعّال في مناهضة زواج الأطفال، مشددة على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضوا له.