216 طالبًا تقدموا للحصول على المنح الجامعية بمطروح

كشفت محافظ مطروح، بأن هناك 216 طالبًا من خريجي الثانوية العامة تقدموا للحصول على المنح الجامعية التي سيتم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أنه سيتم ترشيح الطلاب وفقًا للمجموع ورغبة الطالب في الالتحاق بها.



وأضافت- في بيان اليوم الأربعاء، أنه وفقًا لأعمال اللجنة فقد تقدم 216 طالبًا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن 85% للقسم الأدبى، و90% للقسم العلمى، منهم 166 طالبًا بقسم علمي علوم، و28 طالبا بعلمي علوم، و22 طالبا بالقسم الأدبي.



وأشارت إلى أنه تم استبعاد طالبين منهم لتقدمهما للمنحة الألمانية، وذلك لعدم السماح بالتقدم لأكثر من منحة لإتاحة الفرصة للجميع وفقًا للشروط المحددة، مؤكدًا أنه جار تنسيق قوائم الطلاب وفقًا للمجموع والرغبة مع الإعلان عن المنح القادمة للمحافظة، تبعًا لأسماء المرشحين لكل منحة، ووفقًا لمجموعهم ورغبتهم والضوابط والشروط المعمول بها.