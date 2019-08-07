روسيا: نعمل على تخفيف مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي

قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين، إن بلاده تعمل بنشاط مع الصين والدول العربية للتخفيف من المخاطر الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الحروب التجارية.



وقال الوزير: «نعمل بنشاط مع الصين والدول العربية من أجل زيادة حصة روسيا في السوق العالمية حتى في ظل تباطؤ الطلب العالمي، وبهذا الشكل يعوض إلى حد ما التباطؤ في الاقتصاد العالمي».



وأضاف أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في النصف الأول من عام 2019 يرجع إلى ضعف الاقتصاد العالمي على خلفية الحروب التجارية.



وتابع أوريشكين: «من الواضح، أن ضعف النمو الاقتصادي العالمي هو أحد الأسباب المؤثرة في ضعف تباطؤ الاقتصاد خلال النصف الأول من العام، إنه ليس العامل الرئيسي، لكنه أحد العوامل المؤثرة على ديناميكية الاقتصاد».



ووفقًا للوزير الروسي، فإن الحروب التجارية ستؤثر بشدة على الاقتصاد العالمي، وبالتالي على ديناميكية الصناعة العالمية، وعلى أسعار السلع الأساسية.