الهند تطرد السفير الباكستانى

أعلنت الهند طرد السفير الباكستاني لديها، ردًا على قرار الأخيرة الذي أعلنت فيه طرد السفير الهندي لديها وتعليق التجارة مع نيودلهي بسبب كشمير، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل لها.



وأفاد بيان صادر عن الحكومة الباكستانية اليوم الأربعاء، بأن إسلام آباد ستخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية وتعلق التبادل التجاري الثنائي مع الهند.



وأضاف البيان أن باكستان سترفع قضية كشمير إلى مجلس الأمن، في الوقت الذي أمر فيه رئيس الحكومة القوات المسلحة بالتحلي باليقظة.



