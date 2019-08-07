استعدادات لاستقبال عيد الأضحى بالدقهلية

بحث محافظ الدقهلية، استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موضحًا أنه تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز وربطها بالغرفة الرئيسية للعمليات؛ للإبلاغ عن أي طوارئ والتجاوب معها فورًا.



ووجه المحافظ، بضرورة التنسيق بين مديرية الطب البيطري مع مباحث التموين والجهات ذات الصلة؛ لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتداول اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها.



وشدد على تفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق؛ لضمان جودة وصلاحية السلع حرصًا على صحة المواطنين، فضلًا عن تكثيف الرقابة على المخابز والمرور على المطاحن والمنافذ؛ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج.



وطالب برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أي حالات طارئة وسرعة التعامل معها، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع أي أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورًا.