دراسة: القهوة لا تسبب الأرق قبل النوم

أظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء الأمريكان، أن التدخين وشرب المشروبات الكحولية قبل النوم بأربع ساعات، يؤثران على صحة النوم واستمراريته، في الوقت الذي أظهرت فيه الدراسة أن الكافيين الموجود في القهوة لا يؤثر على نوعية النوم.



دراسة الفريق الأمريكي شملت 785 شخصًا تمت متابعتهم على مدار 5 آلاف يوم، حيث قام المشاركون بتسجيل يومياتهم بشكل مستمر.



تسجيلات المشاركين شملت عدد المرات التي تناولوا فيها مشروبات تحتوي على الكافيين، بالإضافة إلى المشروبات الكحولية وعدد السجائر المدخنة يوميًا.



ووفقًا للدراسة، فإن شرب القهوة والشاي قبل موعد النوم بأربع ساعات لا يؤثر بشكل سلبي على النوم، في الوقت الذي يزيد به النيكوتين من خطر الإصابة بالأرق.



وذكر الأطباء، أنهم لم يهتموا بدراسة معدل الأعمار لهؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى الجنس ومعدل الأعمار، بحسب مانقل موقع "academic.oup".