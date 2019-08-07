بطريرك الكاثوليكية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

هنأ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقال البطريرك في برقية التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك".



واختتم رسالته: "وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".



وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم السيدة العذراء الذي يستمر لمدة 14 يومًا، لينتهي في 21 أغسطس الجاري.