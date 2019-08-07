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القبلة

"العالمى للطرق الصوفية" ينظم فاعلية دينية بحضور مشايخ الطرق

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:38 م
جريدة الدستور
عمرو رشدى
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نظم الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، مساء أمس، الفاعلية الدينية رقم 132، بعنوان "القدوة الحسنة والأخلاق الحميدة.. أساس بناء الأُمم"، وناشد علاء أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، شيخ الطريقة العزمية، خلال الفاعلية الدينية، كل أتباع الصوفية عامة، والعزمية خاصة، أن يكونوا قدوة للأمة، فلا يصح مثلا أن يكون أحدهم كاذبًا أو خائنًا أو شاربًا للدخان، مؤكدًا أن هذا هو السبيل الصحيح لانتشار الأخلاق الحميدة بين الناس جميعًا، وبهذا تُبنى الأُمم، مشيرًا إلى أن الشيخ لديه رسالة يحملها ويؤديها وبدونها فلا قيمة له.

جاء ذلك فى الليلة المحمدية رقم 132 بعنوان "الإمام على زين العابدين يزلزل عرش الأمويين" وقد شهدت حضورا جماهيريا لأبناء الصوفية الذين حرصوا على التواجد لاستقبال أبوالعزائم عقب عودته من جولة دعوية آسيوية، وعلى رأس الحضور الشيخ عمر البسطويسى- وكيل وزارة الأزهر سابقا- د. رفعت صديق- الأستاذ بجامعة الأزهر- كما حضر الباحثان اليابانيان فى الشأن الصوفى، د. دايسكى ماروياما- بأكاديمية الدفاع الوطنى اليابانية- د.كيه إينويه- الباحثة بجامعة طوكيو- وتخللت الليلة فقرات فنية من الفرقة العزمية، بإلقاء مواجيد وأشعار الإمام المجدد محمد ماضى أبو العزائم.

وأوضح محمود إسماعيل مشعل، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالأزهر، وبجامعة الإمام مالك للفقه بدبى، أن كل الأزاهرة تقريبا من أبناء الطرق الصوفية- انتسابًا وتلقّيًا على يد شيخ- وعلى هذا الأساس أصدر كتابه "الاتجاه الصوفى عند الأئمة"، مستدركًا: لكن هذا المنهج الأزهرى واجه دخلاء تمذهبوا بالوهابية لمجرد سفرهم إلى دول الخليج! مستشهدًا بما واجهه هو شخصيًا من معارضة كبيرة وحرب ضروس عند الترقية لدرجة الأستاذية بادعاء أنه لا صلة بين التصوف والفقه!.

وأكد أن الطرق الصوفية ينتهى نسبها إلى سيدنا رسول الله، أو أبى بكر الصديق، أو عمر بن الخطاب، فالأساس صحيح ولا مناص من الاعتراف بالمنهج الصوفى، وهو الخُلُق، كما يصفه الإمام أبوالعزائم، وهو آخر عناصر الإسلام، محذرا من أن الذى يتخذ الكتاب شيخه فخطؤه أكثر من صوابه.

أشار الدكتور عبدالحليم العزمى- أمين عام الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، مدير تحرير مجلة الإسلام وطن- إلى قول الإمام السجَّاد على زين العابدين: أُعطينا ستًّا لم يُعطهن أحد مثلنا، وهبًا لا كسبًا: العلم، الربانى وهو علم الكتابة. الحلم، كظم الغيظ. السماحة واللين فى التعامل مع الخلق. الفصاحة، فهم أفصح العرب جميعا. الشجاعة، والكل يشهد بشجاعة بنى هاشم. المحبة فى قلوب المؤمنين دون غيرهم.

وأضاف الإمام السجَّاد: وتميّزنا بسبع هن: منَّا النبى المختار، ولا ينكره أحد مسلم. منَّا الصديق أمير المؤمنين على بن أبى طالب القائل "أنا الصديق الأكبر لا يقولها غيرى". ومنَّا الطيَّار وهو أبو جعفر الطيار الذى استشهد يوم مؤتة. ومنَّا أسد الله وأسد رسوله، حمزة بن عبدالمطلب. وسيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء. ومنَّا سبطا هذه الأمة وسيَّدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين.

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