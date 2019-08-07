ورش فنية متنوعة بـ"قصور الثقافة"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع المختلفة، حيث تتواصل فعاليات الإسبوع الثانى من المرحلة الأولى للبرنامج الثقافي والفني الشامل لليوم الرابع بقرية أبو الصفا بمدرسة ابو الصفا بأبو قرقاص وتستمر حتى ٨ أغسطس الجارى، تضمنت فعاليات اليوم ورشة جلود صناعية بالكروشية أدارتها سحر عليان، إلى جانب ورشة تشكيل مجسمات بالخرز أدارتها أسماء طه وعمل قطع مجسمات صغيرة لتجميعها لعمل مفارش.



أقام قصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر ورشة رسم بألوان المياه والتعرف على الخامات المختلفة المستخدمه في الفن التشكيلي على أسطح مختلفة، كى يعبر الأطفال عن أنفسهم وإتاحة الفرصة لخيالهم لعمل خطوط ومساحات لونية وانفعالات حركية ورسم عالمهم الخاص والتعرف على تاريخ الفن من خلال الاطلاع على كتب فنية عربية وأجنبية وتعلم المفاهيم الأساسية عن الرسم والتلوين والتعرف على المدارس الفنية المختلفة والمبادئ والقواعد الأساسية لرسم الطبيعة الصامتة والبورترية بأستخدام ورق كانسون وألوان مياه وذلك بحضانه كيدي كلاود.



نفذ قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة مجموعة من الورش الفنية، الأولى أشغال فنية بالخيامية للمرأة، الثانية تعليم الأطفال الشغل اليدوي بالخرز لعمل اكسسورات بالخرز الملون أدارتها سناء عبدالحق، الثالثة رسم علي الزجاج بألوان الجواش ورسم الكعبة بمناسبة عيد الأضحى تنفيذ غادة فوزي، الرابعة الطين الأسواني لتعليم الأطفال عمل مجسمات من الفخار، الخامسة سجاد يدوي لتعليم الأطفال كيفية استخدام خيوط النول، اليدوي لصنع سجاد يدوية أدارها بيومي فوز، السادسة لرسوم الأطفال بهدف اكتشاف المواهب في الرسم أدارتها سارة عادل وذلك بمدرسة نجيب محفوظ الرسمية التجربية للغات.