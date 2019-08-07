أرباح "الملتقى العربي" تقفز 27% بالنصف الأول من 2019

أظهرت البيانات المالية المجمعة لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 27.15%، على أساس سنوي.



وأضافت الشركة في إفصاحها للبورصة، أنها حققت صافي ربح خلال الفترة بقيمة 32.03 مليون جنيه، مقابل 25.19 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وارتفعت إيرادات النشاط خلال النصف الأول من 2019 إلى 449.444 مليون جنيه، مقابل 405.276 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.



وعلى مستوى الأرباح المستقلة، فقد تراجعت أرباحها بالنصف الأول إلى 23.362 مليون جنيه، مقارنة بـ41.784 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.



يذكر أن الملتقى العربي للاستثمارات حققت صافي ربح خلال الفترة بـ15.63 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت بـ12.82 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.