تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، تجديد حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



ووجهت النيابة للمتهم "أحمد عبدالسلام" في القضية 756 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.







