113.48 مليون جنيه أرباح "جي بي أوتو" بالنصف الأول

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة "جى بى أوتو" خلال النصف الأول من 2019، تراجع أرباحها بنسبة 56% على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة، الأربعاء، أنها حققت أرباحًا بلغت 113.48 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 255.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.



وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 11.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 10.8 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.



وعلى أساس ربعي فقد تراجعت أرباح الشركة إلى 47.2 مليون جنيه بالربع الثاني، مقابل أرباح بلغت 193.4 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضي.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة خسائر بلغت 480 جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.23 مليون جنيه بالعام الماضي.