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اقتصاد

استقرار سعر الريال السعودي اليوم

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:32 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد - أسماء إبراهيم
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استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال المسائية، اليوم الأربعاء، حيث سجل نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع؛ حسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:
4.39 جنيه للشراء.
4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
4.38 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:
4.39 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة:
4.33 جنيه للشراء.
4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:
4.36 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي "CIB":
4.37 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.

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