العراق يسلم الكويت رفات الأسرى والمفقودين غدًا

أفادت مصادر مطلعة بأن تسليم رفات عدد من الأسرى والمفقودين الكويتيين سيتم غدًا الخميس، من قبل السلطات العراقية للجانب الكويتي، فيما تم الحديث عن طريقتين لنقل رفات الشهداء، إحداهما عن طريق منفذ سفوان الحدودي والثانية على متن طائرة عسكرية عراقية.



ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، عن المصادر قولها إنه سيتواجد إلى جانب الفريق الكويتي الذي سيتسلم جثامين الشهداء عدد من المسئولين في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت، في بيان أمس، عن تخصيص طائرة عسكرية لنقل رفات "الشهداء" الكويتيين مباشرة إلى بلادهم، بعد إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بملف المفقودين في العراق.



وذكرت أن "وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، مسئولة ملف المفقودين الكويتيين، وعبّر خلال اللقاء عن دعمه الكامل للمنظمة الدولية للعمل معها في مساعدة العراق وشعبه وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات".