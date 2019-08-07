تراجع أرباح "التوفيق للتأجير التمويلي" 18. 0 % بالنصف الأول

أظهرت البيانات المالية المجمعة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 0.18 %، على أساس سنوي.



وأضافت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي ربح خلال الفترة بلغ 34.104 مليون جنيه، مقابل ربح بلغ 34.165 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وتراجعت إيرادات النشاط خلال النصف الأول من 2019 ليصل إلى 194.95 مليون جنيه، مقابل 297.24 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.



وعلى مستوى الأرباح المستقلة، ارتفعت هامشيًا خلال نفس الفترة لتسجل 34.135 مليون جنيه، مقابل 34.13 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.



يذكر أن التوفيق للتأجير التمويلي سجلت صافي ربح بلغ 18.82 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 16.32 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة الربع من العام الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول، حيث سجلت 202.29 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 181.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2018.



كما ارتفعت أرباح الشركة غير المجمعة خلال الربع الأول، حيث سجلت 18.83 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 16.26 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من 2018.