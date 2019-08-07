"ثورة ١٩١٩ونهضة السينما المصرية" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على، كتاب بعنوان "ثورة ١٩١٩ ونهضة السينما المصرية"، تأليف محمود على.



تظل آثار ثورة ١٩١٩ على الفنون تحتاج للمزيد وخاصة في نشأة ونهوض السينما المصرية، وهذه الدراسة هى محاولة أولى لدراستها فى إطار أوسع، وليس هدف الكتاب إعادة سرد وقائع ثورة ١٩١٩ ولكن بيان اثرها فى بعض جوانب المجتمع خاصة السينما لبيان مدى التزاوج بين التيارات المختلفة التى صاحبته مابعد الثورة وبين نشأة ونهضة السينما.



يحتوى الكتاب على ستة فصول وملاحق تضم وثائق ومقالات، ومرسوم شركة مصر للتمثيل والسينما والقانون الأساسى للشركة مع التعديلات التى أدخلت عليه، وملحق مصور لبعض الشخصيات وافيشات الأفلام ولقطات من بعض الأفلام، ويقع الكتاب فى ٢٤١ صفحة.