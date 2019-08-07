مناسك الحج والرسول الداعية بـ "ثقافة سوهاج"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عدة أنشطة بفرع سوهاج، فقدم قصر ثقافة سوهاج، عرضا فنيا لفرقة سوهاج للآلات الشعبية، بقياده محمد عبد السلام، قدمت خلاله مجموعة من الفقرات الإستعراضية منها "العصا والمزمار" بحديقه الأوبرا، إلى جانب عرض فيلم "الف نهار ونهار" بحضانة تعليمية.



وأقام بيت ثقافة جهينه محاضرة بعنوان "حوار الثقافى كضمانه للتواصل والبناء" ألقاها خالد أبو النور، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بجرجا ندوة بعنوان "الفريضة الخامسة" تأليف على شريعتى، بالإضافة إلى ورشة فنية بإستخدام ورق القص واللصق، إشراف هدى عبد اللاه بمقر المكتبة، ويستمر قصر الطفل فى تنفيذ الورش الفنيه تصميم أشغال يدوية مع رواد القصر إلى جانب عرض سينما الأطفال.



نظم بيت ثقافه المراغه ورشة فنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتصميم شكل خروف العيد للأطفال، بإستخدام خامات البيئة البسيطة، بينما ناقش مركز ثقافة الطفل بطهطا كتاب "الرسول الداعية" من تأليف الدكتور أحمد شلبى، وعقدت ندوة عن كتاب "الحج المبرور" من تأليف د. عبد الحليم محمود القاها ناصر السيد عبد الرحيم بيت ثقافة جرجا، وفى إطار إكتشاف المواهب أقام بيت ثقافة العسيرات ورشة فنون تشكيلية لرسوم الاطفال، وعقد قصر طهطا ندوة بعنوان "مناسك الحج" القاها الشيخ سالمان أحمد عبد الرحيم بالقصر.‎