الأربعاء 07 أغسطس 2019 الموافق 06 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

أمريكا تدعو لمعالجة قضائية عادلة وشفافة لأحداث عنف الجبل في لبنان

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:27 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
ads
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تدعم إجراء معالجة قضائية عادلة وشفافة ودون أي تدخل سياسي، في أحداث العنف الدامي والاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الجبل بلبنان.

وأشارت السفارة الأمريكية في بيروت – في بيان لها اليوم – إلى وجوب رفض أي محاولة لاستغلال "الحدث المأساوي" الذي وقع في منطقة الجبل في 30 يونيو الماضي، بهدف تعزيز أهداف سياسية.

وأضافت السفارة في بيانها: "لقد عبرت الولايات المتحدة بوضوح للسلطات اللبنانية، عن توقعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية".

وكان وزير الصناعة والقيادي بالحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور، قد قال في مؤتمر صحفي عقده بالأمس، بوجود ضغوط تمارس على السلطات القضائية، وأعمال "تزوير وتآمر" في المحكمة العسكرية لتلفيق واصطناع وقائع لضمان الحصول على "اتهام سياسي" بحق مسئولين في الحزب الاشتراكي عن حادثة الجبل، وهو الأمر الذي نفى صحته بصورة كلية الفريق السياسي المناويء (التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية) مشددين على أن القضاء بمنأى كامل عن أي تجاذب سياسي تشهده البلاد.

ووقعت في منطقة الجبل في 30 يونيو الماضي، أحداث عنف مسلحة أودت بحياة شخصين وإصابة أشخاص آخرين، على نحو تسبب في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، وذلك على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث اندلعت اشتباكات نارية مسلحة بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين والدروز من سكان الجبل.

ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود والتوقف التام، حيث لم تنعقد جلسات مجلس الوزراء منذ ما يزيد على الشهر، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لاجتماع الحكومة في 2 يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.

وتعد الأزمة السياسية الناتجة عن أحداث الجبل، هي الأخطر على لبنان منذ تشكيل الحكومة برئاسة الحريري في 31 يناير الماضي، وسط مخاوف أن تتسبب في الإطاحة بالحكومة، جراء التصاعد الكبير في حدة المواجهات بين القوى السياسية الرئيسية، وفشل كافة المبادرات التي قادها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومسئولون آخرون، للتوصل إلى حلول ومصالحة تنهي الأزمة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.. الهندسة 94.02% وحاسبات وذكاء اصطناعي 93.04%

منذ حوالي 17 ساعة

المتهمون بقتل زوج وإخفاء جثته فى الصحراء: "شاذ جنسيًا"

منذ يوم

رابط مباشر .. معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط

منذ يوم

اعرف كليتك الان.. برقم الجلوس والرقم السري tansik.egypt 2019| تنسيق القبول بالجامعات

ads

الصور

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

الأكثر قراءة

اعرف كليتك الان.. برقم الجلوس والرقم السري tansik.egypt 2019| تنسيق القبول بالجامعات

7asry رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية| بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية

مباشر.. موقع نتيجتك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة للقبول في الكليات nategtk نتيجة المرحلة الثانية 2019

ستوديو

اشتباكات بين مسلحين وقوات حماية القصر الرئاسي جنوب اليمن

مسيرة صامتة لمحامين صينيين بشأن تشريعات تسليم المجرمين (فيديو)

"قطة" جعلت إيمي سالم تكره سيارتها (فيديو)

طارق عبدالحليم يحيي حفل النادي الأهلي بالساحل الشمالي.. الجمعة

رياضة

بالصور.. ورشة عمل لاستخدام نظام Football ISM في نادي الجونة

حارس ساوثامبتون يتوقع تألق المهاجم تشي آدمز الوافد الجديد

مدرب الكونغو يتقدم باستقالته

ناشئات مصر للاسكواش تتأهلن لربع نهائي بطولة العالم

الرئيس نيوز

واشنطن بوست: العنف المسلح يدفع الدول إلى التحذير من السفر إلى أمريكا

السيسي يصدر قرارا بإعادة تخصيص 47 جزيرة في البحر الأحمر للقوات المسلحة

تنتج البيروسول وكلور التعقيم.. 10 معلومات عن شركة مجمع الأسمدة بالعين السخنة

محطة حاويات أبو قير.. أحدث اتفاقية مصرية مع عملاق الموانئ الصيني هاتشيسون

منوعات

مؤسسة خيرية: انبعاثات البريطانيين أكثر من البورنديين 200 مرة

ارتفاع درجة الحرارة يساعد على تكاثر الفراشات الزرقاء

غرامة لمن يلتقط الصور "السيلفي" مع الدببة في رومانيا

دليلك للمنزل الذكي المعتمد على التكنولوجيا الحديثة

كشكول

"التعليم": انتهاء الامتحان التحريرى للطلبة المتقدمين لمدرسة الضبعة للطاقة النووية

منظمة خريجي الأزهر تدين الانفجار الإرهابي بأفغانستان

الأعلى للأزهر يوافق على التحاق الحاصلات على الثانوية بمعهد تمريض دون التقيد بالأماكن

عبد الغفار يوجه بإعداد خطة هندسية تفصيلية لإعادة تجديد وتطويرمعهد الأورام

إسلام سياسي

الإخوان يفتحون النار على فرع تونس بعد ترشح عبد الفتاح مورو للرئاسة

الشرطة الدنماركية تحقق في انفجار وقع بمبنى الضرائب بالعاصمة

7 قتلى في انفجار أمام مركز للوحدات الكردية بالحسكة السورية

ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابل إلى 100 شخص


زيت وسكر

ختتام مبادرة “مصر بكم أجمل” بتعريف المعاقين حقوقهم وواجباتهم في العمل

إجراءات جديدة للإسراع في تقنين الأراضي للجادين

“القوى العاملة”: مبادرة “صحتك غالية علينا” تصل بورسعيد

محافظ الجيزة يصدر قرارًا بشأن نقل جلود الأضاحي

مقالات الرأي
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
د.مينا بديع عبدالملك
بعض من الأعمال المجيدة للبابا كيرلس السادس
القس. رفعت فكرى
المال ليس كل شيء!!
المزيد

الثقافة

ورش فنية متنوعة بـ"قصور الثقافة"

"ثورة ١٩١٩ونهضة السينما المصرية" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

مناسك الحج والرسول الداعية بـ "ثقافة سوهاج"

"صالون مقامات" فى قصر الأمير بشتاك.. غدا

صفحتنا ع الفيس بوك