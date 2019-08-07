بالصور.. ورشة عمل لاستخدام نظام Football ISM في نادي الجونة

عقد نادي الجونة ورشة عمل لتدريب جميع الإدارات على استخدام نظام Football ISM الإلكتروني والذي تعاقد عليه النادي مع شركة برتغالية.



ويعتبر نادي الجونة الأول أفريقيا وفي مصر لعقد تلك الشراكة مع الشركة البرتغالية لاستخدام تطبيق يمكن من خلاله تطوير نظام الإدارة، حيث يعتبر منصة يمكن لمسئولي النادي من خلالها تنسيق كامل الملفات الإدارية الخاصة بقطاع كرة القدم عن طريق "موبايل أبليكيشن".



وتطبق أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي وأتلتيكو مينيرو البرازيلي وأندية أخرى النظام الذي تعاقد عليه نادي الجونة بشكل رسمي.