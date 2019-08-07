غدًا.. مناقشة كتاب "مذكرات عبدالرحمن الأبنودي في طفولته وصباه"

يستضيف منتدى بتانة الثقافي في السابعة مساء غدٍ الخميس، الكاتب الصحفي إبراهيم عبدالعزيز، لمناقشة والاحتفال بكتابه "مذكرات عبد الرحمن الأبنودي في طفولته وصباه".



الكتاب صدر مؤخرًا عن مؤسسة بتانة، ويحتوي تفاصيل مذهلة عن حياة الشاعر الكبير، والتي ساهمت في تكوينه الوجداني.



يشارك في المناقشة التي تقام في مقر مؤسسة بتانة (34 شارع طلعت حرب، عمارة يعقوبيان) كل من الناقد الفني والكاتب الصحفي أيمن الحكيم، والشاعر شعبان يوسف، ويديرها الشاعر والكاتب الصحفي مصطفى عبادة.