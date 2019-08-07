البنك المركزي الصيني ينفي شائعات بشأن خفض أسعار فائدة

نفى البنك المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، شائعات متداولة على الإنترنت تحدثت عن اتخاذه قرارا لخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض اعتبارا من العاشر من أغسطس، ووصفها بأنها غير صحيحة، مضيفا أنه طلب من الشرطة التحقيق في الأمر.



جاء ذلك في بيان نشره بنك الشعب الصيني البيان على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي ولم يذكر المزيد من التفاصيل.



ولم يتسن لرويترز التحقق من مصدر الشائعات على نحو مستقل.



كانت الصين سمحت لعملتها اليوان بكسر مستوى السبعة يوانات مقابل الدولار يوم الاثنين لأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام في مؤشر على أن بكين ربما تكون مستعدة لتقبل مزيد من الهبوط للعملة المحلية وهو أمر قد يؤجج النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء أعلنت ثلاثة بنوك مركزية إقليمية المركزية هي بنوك الهند ونيوزيلندا وتايلاند خفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو.