"صنيع واحد طيب" تتصدر قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب

تصدرت رواية "صنيع واحد طيب" لديفيد بالدتشي قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير على مستوى الأعمال الأدبية فيما احتلت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا اوينز المركز الثاني، وثالثا حلت رواية "الفتاة الجديدة" لدانيل سيلفا، بينما جاءت رواية "أولاد النيكل" بقلم كولسون وايتهيد في المركز الرابع، وكان المركز الأخير لرواية "الحساب" لجون جريشام.



وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية، تصدر كتاب "متعلمة" لتارا وجاء كتاب "صيرورة" لميشيل اوباما في المركز الثاني، وفي المركز الثالث حل كتاب "ثلاث نساء" لليزا تاديو، بينما احتل كتاب "الرواد" لديفيد ماكولوغ المركز الرابع.



وجاء "تقرير مولر" الذي أعدته جريدة واشنطن بوست في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.