حارس ساوثامبتون يتوقع تألق المهاجم تشي آدمز الوافد الجديد

قال أنجوس جان حارس ساوثامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن فريقه لم ينزل بثقله في سوق الانتقالات قبل انطلاق الموسم الجديد لكن انضمام المهاجم تشي آدمز يعطي مثلا على نوعية الاستثمار لضم الكفاءات.



ويعد آدمز البالغ من العمر 23 عاما والمنضم من برمنجهام سيتي الشهر الماضي واحدا من ثلاث صفقات جديدة فقط أبرمها ساوثامبتون بجانب الجناح موسى جنيبو من ستاندار لييج والمهاجم داني إنجز من ليفربول.



وصنع آدمز هدفين في أول مباراة له على أرضه في الفوز 2-صفر على كولونيا الألماني السبت الماضي بعد أن هز الشباك مع فريقه الجديد في وقت سابق أمام فينوورد الهولندي وقوانغتشو ايفرجراند الصيني وألتاخ النمساوي.



وقال جان في تصريحات صحفية "لم نشعر بالقلق مثل الفرق الأخرى في فترة الانتقالات لكننا حققنا نقلة نوعية جيدة بالفعل".



وتسبب أداء آدمز القوي في رفع آمال فريق ساوثامبتون قبل انطلاق الموسم الجديد ويتطلع فريق المدرب رالف هازنهوتل إلى تحسين مركزه بدلا من المركز 16 المخيب الذي احتله الموسم الماضي.



وأضاف جان "قدم تشي أداء ممتازا في فترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد.. سيكون لاعبا بارزا في الفريق فهو يناسب ساوثامبتون وطريقة لعب المدرب بشكل جيد. يتمتع الفريق بوجود مهارات هجومية كبيرة وبدائل متعددة أمام المدرب... كانت فترة الاستعدادات للموسم جيدة بشكل عام... نأمل أن نتمكن من مواصلة الطريق هذا الموسم".



ويستهل ساوثامبتون مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة بيرنلي يوم السبت.