تراجع سوق الشحن الجوي على مستوى العالم في يونيو

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" اليوم الأربعاء، أن الطلب على خدمات الشحن الجوي انخفض للشهر الثامن على التوالي في يونيو الماضي بسبب الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وقال مكتب الاتحاد في جنيف، إن أحجام الشحن الجوي العالمية تراجعت بنسبة 4.8% على أساس سنوي في يونيو، محطمة بذلك الآمال السابقة بتحسن متواضع.



وبالإضافة إلى ضعف نمو التجارة العالمية، تأثرت أعمال الشحن الجوي بأحدث زيادات في التعريفة الجمركية، والتي دخلت حيز التنفيذ في بداية ذلك الشهر كجزء من الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقال ألكسندر دي جونياك، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، في بيان: "لا تزال التجارة العالمية تعاني مه تعمق التوترات التجارية - خاصة بين الولايات المتحدة والصين. لا أحد يفوز في حرب تجارية".



وشهدت منطقتا الشرق الأوسط وآسيا - المحيط الهادئ أكبر انخفاض في أحجام الشحن الجوي في شهر يونيو، حيث انخفضت بنسبة 7% و4و5% على الترتيب.



وتقلص سوق أمريكا الشمالية بنسبة 6ر4%، في حين تراجعت أسواق أوروبا بنسبة 6ر3%.

وانخفض الشحن الجوي في أمريكا اللاتينية بنسبة 1% فقط، في حين كانت أفريقيا منطقة النمو الوحيدة بزيادة قدرها 8ر3%.