اتفاقية تعاون بين"المصرية للاتصالات"و"ZTE الصينية"

شهد وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين "الشركة المصرية للاتصالات"و شركة"ZTE الصينية"، لإنشاء معمل للابتكار ومركز تدريب تكنولوجي، جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى من الوزارة إلى الصين للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS.



وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للشباب في مجال الإبداع التكنولوجي في مجالات شبكات المحمول وشبكات الجيل القادم الضوئية - PON NG وشبكات نقل البيانات الرئيسية بسرعات تفوق 100 جيجا باستخدام كوابل الألياف الضوئية؛ حيث تقوم شركة ZTE بتركيب أنظمة الاتصال والمعدات اللازمة للمركز، وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوفير كافة خدمات الاتصالات لتلك الأنظمة لضمان حصول الشباب على المحتوى التعليمي، بما يدعم البحث الأكاديمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وقع الاتفاقية المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ودارين زاو نائب الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة ZTE.



يذكر أن شركة ZTE الصينية تعمل في مجال تطوير البنية التحتية للثابت والمحمول، وتوفير معدات الاتصالات المختلفة كمنظومات الاتصالات اللاسلكية.



التقى الوفد المصري مع لي زوكس رئيس شركةZTE ؛ تناول اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها الشركة وخططها الاستراتيجية، وكذلك أنشطة وأعمال الشركة في مصر، ومناقشة زيادة استثماراتها في مصر والتعاون في مجالات البنية الأساسية، وبناء القدرات في ظل إنشاء مصر لجامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز للبحث والتطوير، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.



عقب اللقاء قام الوفد المصري بجولة داخل معرض الشركة، للإطلاع على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة.