شالكة يقرر ايقاف رئيسه 3 أشهر بسبب تصريحاته العنصرية

قررت لجنة الأخلاقيات في نادي شالكه الالماني إيقاف رئيس النادي كليمنس تونيس 3 أشهر على خلفية تصريحات "عنصرية" تجاه الأفارقة.



وأوضحت لجنة الأخلاقيات - في بيان اليوم الأربعاء - أن رئيس النادي انتهك حظر التمييز الوارد في النظام الأساسي للنادي وقررت إيقافه 3 أشهر.



جاء تصريح رجل الاعمال على هامش منتدى في مدينة "بادربون" شمال غرب المانيا، انتقد خلاله الزيادات الضريبية في المانيا لمكافحة التغير المناخي.



وتعرض تونيس 63 عاما، لانتقادات واسعه عقب التصريح الذي أدلى به بشأن بناء المزيد من محطات الطاقة في إفريقيا.



وأثار تصريح رئيس شالكه موجة من الاستياء على مواقع التواصل الإجتماعي، وطالب العديد من الجماهير واللاعبين السابقين في النادي باستقالة تونيس كرئيس للهيئة الاشرافية على النادي.



وأوضحت لجنة الاخلاقيات في النادي - الذي يقع في إقليم الرور في بيانها الذي صدر على هامش اجتماع دافع خلاله تونيس عن نفسه - أنها اكتفت بعقوبة الإيقاف دون إقالته من منصبه، وتقدم تونيس - لاحقا - باعتذار عن الكلمات "غير اللائقة"، مؤكدا أنه يدعم قيم شالكه ضد "العنصرية".



ويبدأ شالكه الموسم الجديد من بطولة الدوري بقيادة مدربه الجديد دافيد فاجنر بمواجهة بوروسيا مونشنغجلادبلاخ في 17 أغسطس الحالي.