"الرياضة" تنظم أسبوع شباب الجامعات الأفريقي بأسوان أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقي، بجامعة أسوان خلال شهر أكتوبر المقبل.



وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن تنظيم هذا الأسبوع يأتي في إطار اختيار أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، ويتضمن الأسبوع مجالات متنوعة منها الفنون الشعبية، المبادرات المجتمعية، الأفلام القصيرة، الفنون التشكيلية، الغناء الفردي، والعزف الفردي.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في ختام منتدى الشباب الدولي الثاني، عن اختيار مدينة أسوان لتكون عاصمة الشباب الأفريقي في عام 2019، وإقامة منتدى الشباب العربي والأفريقي بها.