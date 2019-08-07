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عالم

صحيفة روسية: أردوغان يلهي الجيش التركي بالحروب خشية الانقلاب

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:12 م
جريدة الدستور
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ذكرت صحيفة "كوريير" الروسية للصناعات العسكرية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم بإلهاء جيش بلاده بحروب هنا وهناك، خشية أن ينقلب عليه.

وأشارت الصحيفة في تعليق لها اليوم الأربعاء، إلى إعلان الرئيس أردوغان عن عملية عسكرية جديدة في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد شرقي الفرات في شمال سوريا، قائلة، إنه كان يتعين على الدولة التركية خلال أزمتها أن تكون في غنى عن حرب واسعة النطاق، إلا أن لأردوغان "لعبته الخاصة" حسب الصحيفة.

وأضافت أن الرئيس التركي يبدو أنه يحتاج إلى الحرب بحد ذاتها وليس إلى النصر فيها، واصفة الوضع السياسي في تركيا بأنه غير مستقر وأن الظروف "موضوعيا" تنقلب ضد أردوغان، حيث أظهرت انتخابات مارس الماضي بوضوح أن المعارضين يكتسبون قوة.

وأوضحت - الصحيفة الروسية - أن أردوغان سياسي تكتيكي يعرف ماذا يفعل، مشيرة إلى أنه بعد عمليات التطهير، لم يعد هناك توازن في القوات المسلحة التركية، وأن قياداتها المتبقية باتت تنتمي إلى حزب واحد، هو حزب أردوغان.

ومضت الصحيفة تقول، إنه لذلك كان من الضروري إشغال الجيش طوال الوقت بالحرب، خاصة وأنها تصرف الانتباه عن الوضع في "إدلب" معتبرة أن التنبؤ بخطوات أردوغان المستقبلية أمر صعب للغاية.

وتكهنت "كوريير" باحتمال عزل أردوغان من منصب القيادة داخل الحزب على أيدي العسكريين "المستائيين" مشيرة إلى أن احتمال تغيير السلطة في تركيا على غرار الميدان في أوكرانيا يغدو أكثر واقعية، حيث توجد دلائل تشير إلى أن أوروبا تفكر بالفعل في الإطاحة بأردوغان على طريقة الإطاحة بيانوكوفيتش في أوكرانيا.

وترى الصحيفة الروسية، أن الظروف الحالية في تركيا تشبه من نواح كثيرة ما كانت عليه أوكرانيا قبل خمس سنوات، حيث إن رجال الأعمال غير راضين عن أردوغان، ويعتقدون أنه عقبة أمام التكامل الأوروبي، كما أن العمال يضربون، والحزب غير راض عن نتائج الانتخابات و"الإخوان المسلمين" محبطون والأزمة المالية حادة. حسب الصحيفة الروسية.

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