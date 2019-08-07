"أخطار الزواج المبكر" محاضرة في فرع ثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث نظم بيت ثقافة القصير بالتعاون مع مشيخة الأزهر محاضرة بعنوان "مناسك الحج" ألقاها الشيخ ياسر على، وأوضح خلالها أن مناسك الحج هي الاتجاه إلى مكة ودخول الحرم، والسعي بعد الطواف بين الصفا والمروة، ثم التوجة إلى منى، وبعدها الانطلاق إلى عرفة، ثم النزول من عرفة والتوجة إلى منى مرة أخرى لذبح الأضاحى والذهاب إلى مكة.



نفذ بيت ثقافة سفاجا مناقشة كتاب بعنوان "أعمال الجيش المصري في السودان" أدارها محمد سعد، حيث ذكر أعمال الجيش المصري في السودان وكيف تم تطويره وبناءه وتحضره.



وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضره بعنوان "أخطار الزواج المبكر" ألقتها د. سعديه سيد أبو الحسن، أوضحت فيها أن الزواج كما هو معروف لدى الجميع رباط مقدس يربط بين شخصين برباط شرعي وقانوني، وقد شرع الزواج لغايات كثيرة من أهمها الاستقرار النفسي للطرفين.



وأوضحت، أن أضرار الزواج المبكر مثل الحرمان من حق السلامة الجسدية وزيادة احتمالية الطلاق، وتعدد المشكلات الأسرية التي تنتج عن عدم نضج الفتاة وكذلك الحرمان من حق الحماية، إذ يمكن أن تتعرض الفتاة للإساءة أو الاستغلال وذلك بجمعية القصير للخدمات.